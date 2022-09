Six matchs et six victoires en 2022. Telle est la fiche de l’Ouzbékistan qui sera l’adversaire du Cameroun ce vendredi. Cette nation est classée au 77e rang mondial et dispose en son sein des joueurs de calibre mondial. Depuis la défaite contre l’Arabie Saoudite lors du second tout des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, sa série de victoire est impressionnante.

Ce qui frappe aussi est que cette sélection prend très peu de buts. Elle n’a encaissé que 3 buts en 2022, inscrivant au demeurant la bagatelle de 19 buts.

Il est évident que les Lions Indomptables n’ont pas fait le long déplacement pour être en villégiature. Les hommes de Rigobert Song sont conscients que la seule chose que les camerounais attendent c’est la victoire.

Cameroun – Ouzbékistan, c’est l’affiche du jour.

