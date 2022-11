« LCS INTERNATIONAL ne peut feindre d’ignorer qu’aux termes de la convention judiciaire entre la FRANCE et le CAMEROUN, les décisions de justice rendues en matière civile et commerciale dans l’un des Etats ne sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat, que si elles remplissent un certain nombre de conditions, au rang desquelles la nécessité, d’après la loi de l’Etat où elles ont été rendues, qu’elles ne puissent plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ».