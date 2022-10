Longtemps englué dans un rôle de doublure de Lewandowski, Eric-M axim Choupo-Moting enfile lentement le costume d’attaquant numéro un du Bayern Munich. Et ça, ce n’est pas un fait du hasard. Enfin, si l’on s’en tient aux récents propos de son entraîneur, Julian Nagelsmann.

« Choupo-Moting, c’est un gars qui communique en face à face et qui dit qu’il est prêt ». En admiration pour Eric-Maxim Choupo-Moting ces derniers temps, Julian Nagelsmann a lâché une énorme révélation sur l’attaquant international camerounais.

« Il vient souvent dans mon bureau et dit qu’il veut jouer. J’aime ça. Alors je lui ai dit : « maintenant tu joues, donc tu dois tout donner et pas seulement venir dans mon bureau. » Et c’est exactement ce qu’il fait avec un jeu de classe mondiale ».

En effet, Choupo-Moting a joint l’acte à la parole. Titularisé pour la première fois de la saison face à Fribourg le 16 octobre, il a marqué un but (5-0). Depuis, il n’est plus sorti du onze de départ allemand. Ainsi, il a été titularisé à 4 reprises, et a répondu présent avec 5 buts. Le Camerounais totalise désormais 6 buts ainsi que 2 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette année.