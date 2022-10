Buteur dans le temps additionnel et héros d’un soir, Ignatius Ganago (23 ans, 4 matchs et 1 but en C3 avec Nantes cette saison) a offert la victoire au FC Nantes contre Qarabag (2-1) ce jeudi en Ligue Europa. L’attaquant camerounais n’en revenait pas.

« C’est un sentiment que je n’ai jamais ressenti dans le football, c’est quelque chose d’exceptionnel, a confié le Nantais au micro de W9. Les supporters étaient derrière nous, ils n’ont pas lâché, même à 1-1 ils continuaient à chanter. Moi ça m’a donné envie de rentrer sur le terrain. J’avais envie d’aider l’équipe à prendre les trois points, c’est le plus important ». Grâce à ce but, Ignatius Ganago permet à son club de rester en course pour une qualification en barrages de la C3.