Plus loin, l’article fait état de ce qu’au sein de l’équipe fanion du Cameroun, les joueurs ne badineraient pas avec la sorcellerie, même lorsqu’elle requiert certaines pratiques qui pourraient choquer le grand public. Laissant entendre que selon une certaine coutume, pour réaliser un beau parcours lors d’une compétition internationale, il faut s’entourer des meilleurs marabouts, tradipraticiens et guérisseurs privés. « Ces propos sont non seulement mensongers mais représentent aussi une insulte à toutes ces générations de joueurs qui ont gagné des compétitions grâce à leurs efforts en club et au sein des sélections », a réagi Samuel Eto’o.

Pour le patron de la Fécafoot, écrire ce que l’on n’a pas vu « relève de la fiction ». « Ce procédé est indigne du média de référence qu’est Radio France Internationale. Je déments formellement le contenu de cet article et mets au défi les journalistes de votre rédaction de prouver leurs allégations », a-t-il martelé.