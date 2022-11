Lions indomptables : Samuel Eto’o dévoile enfin le contrat avec One All Sport

Longtemps tenu secret, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a enfin communiqué les détails du contrat signé avec le nouvel équipementier des Lions Indomptables, One All Sport.

Selon Samuel Eto’o, le contrat entre la Fédération Camerounaise de football (Fécafoot) et One All Sport a été signé le 9 août 2022 à l’hôtel Mont Febe de Yaoundé. Les deux parties ont paraphé un contrat d’une durée de trois ans.

Selon le patron de l’instance faîtière du football camerounais, le nouvel équipementier des Lions Indomptables s’attèle à verser la somme d’un milliards de francs CFA à la Fécafoot chaque. One All Sport est également tenu d’offrir des équipements pour une valeur de plus de 650 millions de francs CFA (1 million d’euro) chaque année et un bus de standing VIP à la sélection fanion du Cameroun dès l’année 2023.