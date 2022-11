Contrairement à ce qui avait été annoncé, One All Sports donne juste un peu plus d’argent à la fédération camerounaise de football. Si le contrat initial avec le Coq Sportif indiquait un montant de 750 mille euros par an. La Fécafoot, dans un premier temps, avait indiqué que One All Sports allait verser 7 milliards FCFA par an. On parlait aussi d’octroyer un bus par an à la Fédération. Il n’en est rien.

Le contrat sera d’une durée de trois ans