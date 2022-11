Qatar 2022: Rigobert Song, une marionnette de Eto’o?

C’est un spectacle grandeur nature qui se déroule sous nos yeux à la fédération camerounaise de football. Un parfait illettré, élu président de la fédération, qui brûle tous les principes de l’administration pense être le meilleur tous les temps. Meilleur que Issa Hayatou, que Mohammed Iya qui a modernisé le football camerounais.

S’il peut à juste titre reclamer que l’on respecte sa carrière, principalement en club, les paillettes lui poussent par le nez quand il s’agit de la Présidence de la fédération. « Le meilleur président de tous les temps », « le meilleur contrat équipementier de tous les temps », « le meilleur bilan de tous les présidents en 9 mois », « les réalisations en si peu de temps »… ça va dans tous les sens, mais c’est bien le personnage qui cherche en permanence à prouver. Prouver quoi? Prouver à qui ? It’s complicated.

S’il s’est targué lors de son interview à Canal 2 de ne s’appuyer que sur son bureau exécutif, nous avons décidé de mettre le nez dans cette affaire. Nous sommes donc en mesure de confirmer qu’il n’en est rien. Très peu de véritable réunion de ce bureau a lieu. La raison? Le Président le verbalise à ses membres: « je sais que vous ne n’aimez pas… Vous n’avez rien à dire parce que si vous êtes ici, c’est à cause de moi« .

Il a affirmé, pour la première fois en mondovision, qu’il était un des conseillers du Président du Comité de Normalisation, Dieudonné Happi. Un conseiller qui n’a jamais été déclaré et n’a jamais été inscrit dans l’organigramme. Notre enquête nous révèle que son rôle était bien plus large. Le sélectionneur Clarence Seedorf est arrivé au Cameroun par ses soins. Et la décision d’exclure de la sélection le Capitaine Benjamin Moukandjo, dans une mise en scène hollywoodienne, était de son fait. En quelques mois de capitanat, Moukandjo a décroché le graal. Samuel Eto’o en capitaine, la bérézina s’était installé en Lions.

Seedorf l’écoutait, acceptait sans broncher les listes qu’il lui soumettait. En réalité, cet expatrié croyait se bâtir un CV à partir du Cameroun.

Antonio Conceiçao, recruté par le ministre des Sports, ne se sentait pas redevable envers le Pichichi. Cela lui aura coûté son poste. Notre enquête nous permet d’affirmer que lors de la CAN 2021, il a essayé d’influencer les listes et les classements. Sans façon.

Avec Rigobert Song, il se sent en sécurité. Il peut faire les listes, y inclure tous les joueurs signés dans son écurie d’agent de joueurs, celui de Ivo Chi, son associé. Le Sélectionneur-Manager, une autre incongruité, va rechigner un peu, va bagayer, puis se coucher. Comme en 2009 lorsqu’il lui avait arraché son brassard de Capitaine.

Les sélections jeunes ne regorgent essentiellement que des joueurs qui sont sous contrat avec cette firme. Le talent? la méritocratie? Nous avons recueilli des témoignages audio de plusieurs joueurs talentueux, les meilleurs U16, U18, U20 du Cameroun, à qui on refuse des sélections. La raison? Ils ne veulent pas changer leur agent.

Le plan était de manipuler les foules, de raconter des insanités et d’exclure Ngadeu et Zambo. L’interview de Canal 2 était programmé pour préparer les consciences au choc.

Les performances de Zambo Anguissa en club n’ont même pas pu dissuader Samuel Eto’o. Il a fallu la pression médiatique et politique de Yaoundé et puis l’insistance de Sébastien Migné qui a mis Song sous pression.

Michael Ngadeu n’a pas eu le même aura en club, puisqu’il évolue dans un championnat peu médiatisé. Et puis, certains affirme que sa tribu y serait pour quelque chose. Il faut dire qu’il est arrivé tard en sélection nationale, sous le règne de Dieudonné Happi, maintenant en disgrâce avec Samuel Eto’o. Est-ce que ceci entraîne cela ? La question mérite d’être posée.

Nous reviendrons de manière décisive, audio à l’appui, en temps et lieu, sur les sélections dans les équipes jeunes.

Mais en attendant, Tous pour les Lions Indomptables.

Bernard Patipe