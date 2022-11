Doit-on encore se surprendre des performances de Choupo-Moting en club? L’international camerounais a inscrit un 7e but en 6 rencontres consécutives. Et pourtant, son club, Bayern Munich avait du mal à s’ensortir au début de la saisin. Il faut dire qu’avec le départ de Lewandowski, avant-centre depuis des saisons, Bayern balbutiait son football.

Il a fallu que Choupo-Noting se remette de ses pépins physiques pour remettre le train sur les rails. Mieux, l’emprise de Choupo-Moting sur Bayern Munich est totale. Ce mardi, la place de leader du groupe était en jeu dans le match contre Inter Milan et André Onana.

Pour faire court, le FC Bayern a battu l’Inter Milan 2-0. Il termine la phase de groupe avec le maximum de 18 points pour la troisième fois de l’histoire du club. C’est un nouveau record en Ligue des champions. Benjamin Pavard a ouvert le score en première mi-temps et Eric Maxim Choupo-Moting a conclu à 20 minutes de la fin. Le Bayern a remporté sa 13e victoire consécutive en phase de groupes.

Les Bavarois ont débuté avec Sven Ulreich dans les buts et Noussair Mazraoui, Pavard, Dayot Upamecano et Josip Stanišić dans une défense à quatre. Joshua Kimmich et Marcel Sabitzer étaient présents au milieu de terrain derrière Kingsley Coman, Ryan Gravenberch et Sadio Mané, avec Choupo-Moting en attaque. Alphonso Davies remplaçait Upamecano à la mi-temps, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Mathys Tel et Paul Wanner entrant à la place de Mazraoui, Mané, Choupo-Moting et Coman en seconde période.

Pavard ouvre le score

Les 75 000 spectateurs de l’Allianz Arena ont assisté à une première mi-temps équilibrée. L’Inter se créait d’abord les meilleures occasions, et Ulreich réalisait une belle parade face à Nicola Barella avant que ce dernier ne voit sa tentative détournée. Kimmich tirait au-dessus. Lautaro Martínez plaçait un ballon carré juste au-dessus de la barre à bout portant. Le Bayern prenait l’avantage sur un ccorner. Pavard se retrouvait étrangement seul pour battre Onana.

Le gardien Andre Onana repoussait ensuite les tentatives de Mané alors que le match s’animait. Sabitzer voyait un tir bloqué avant qu’Onana ne sorte la tentative de Coman. Les deux équipes rentraient à la pause avec un but d’avance pour le Bayern.

L’emprise de Choupo-Moting sur l’attaque du Bayern

L’Inter a mis le ballon au fond des filets au début de la seconde période, mais le but de Francesco Acerbi était immédiatement signalé hors-jeu. Kimmich tirait juste à côté avant que la bicyclette de Choupo-Moting ne trouve le chemin des filets, mais ce but était également refusé pour hors-jeu.

Onana a repoussé les tentatives de Musiala et Gravenberch, mais Choupo-Moting a doublé l’avantage en envoyant une frappe des 20 mètres en pleine lucarne. Davies manquait de peu un centre de Gnabry et Ulreich effectuait un arrêt solide face à Dzeko. Le score va rester là et le Bayern enregistrait sa 13e victoire consécutive en match de groupe.

Choupo-Moting a été élu homme du match de cette rencontre.

Le Bayern connaîtra l’identité de son adversaire des huitièmes de finale lundi prochain.