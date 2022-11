L’enjeu du match de mardi entre Liverpool et Napoli était le leadership du groupe A. Mais il fallait rien de moins qu’un miracle pour réaliser cet exploit puisqu’il aurait fallu à Liverpool d’inscrire quatre buts sans riposte.

La victoire fait du bien au moral, mais Napoli ne s’est pas forcé. Tellement que son coach a fait tourner et fait jouer ceux qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Ce fut le cas de Zambo Anguissa qui reveient de blessure et qui a profité de la rencontre pour emmagasiné 90 minutes sur le terrain.

Les buts ont été marqués par Mohamed Salah et Darwin Nunez.

Napoli a inscrit un but tout à fait valable qui a été réfusé pour un hors jeu, on ne sait comment. En début de deuxième période, Leo Ostigard a fait chavirer le parcage visiteurs en reprenant un coup franc tiré depuis le côté gauche par l’inévitable Khvicha Kvaratskhelia. Mais après un (long) visionnage du VAR, le but du Norvégien a été refusé pour un hors-jeu (57e). Mis à part cette petite frayeur, les Reds, mal en point en Championnat, auront plus fait que jeu égal face au leader de Serie A, près de deux mois après avoir encaissé un revers sévère à l’aller (1-4).

Napoli n’avait plus perdu depuis le 24 avril dernier et une défaite sur la pelouse d’Empoli en Serie A, et restait sur une série de 13 victoires consécutives.