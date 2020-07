Transfert : Yvan Neyou Noupa s’engage en faveur de Saint-Etienne en France

Il a 23 ans et évolue depuis deux saisons avec l’équipe B du Sporting Braga. Ce transfert était dans l’air depuis un moment. Cela va se réaliser sous la forme d’un prêt puisque ce jeudi, le club français de l’AS Saint-Étienne et son homologue portugais du Sporting Clube de Braga se sont mis d’accord pour que le camerounais s’engage en Ligue 1 pour une durée d’un an avec option d’achat. Il connait bien la France pour y avoir été formé. Il est heureux que tout ait abouti :