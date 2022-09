Le jeune Younoussa Wilitty, instrumental dans le maintien de Dijon la saison dernière en Ligue 2 de France, jouera pour Rodez. La club a officialisé ce transfert le 28 Août dernier.

Né à Tchollire au Cameroun le 9 septembre 2001, Wilitty Younoussa effectue toute sa formation dans son pays natal. Formé au club de Babindi Sport Académie, c’est en janvier 2020, lors du mercato hivernal, qu’il quitte l’AS International Academie Sport pour rejoindre le DFCO, alors pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats.

C’est donc lors de la deuxième partie de la saison 2020/2021 que Wilitty découvre l’élite du football français. Il participa à 3 matches de championnat dont un face à l’AS Saint-Etienne, adversaire que le RAF affrontera cette saison.

Relégué en Ligue 2 BKT, le jeune milieu de terrain camerounais continue l’aventure en Bourgogne lors de la saison 2021/2022. Il s’imposa comme un joueur majeur de l’effectif en disputant 20 matches et délivrant 2 passes décisives.

Utilisé principalement au poste de milieu de terrain relayeur, Wilitty possède de grosses qualités dans la récupération et l’utilisation du ballon. Infatigable, pouvant répéter sans cesse les efforts, il est également capable de se projeter vers l’avant en cassant des lignes par des passes très précises. Tant par ses qualités techniques et tactiques que son caractère, ses anciens coéquipiers et coachs le surnommaient même “N’Golo Kanté”.