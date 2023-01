Au Stade Diego Armando Maradona, ce vendredi soir, Zambo Anguissa et Napoli se sont élévés un peu plus haut dans le leadership de la Serie A. Faisant face à leur dauphin, les hommes de Spadelli ont été sans pitié dans ce match à la une de la 18e journée.

Et pourtant, Juventus de Turin était très confiante à l’approche de la rencontre, regallardi par leur série de huit victoires consécutives. Mais c’est une leçon de football qui leur a été servie. Pour comprendre l’ampleur de la débâcle, la Vieille Dame qui était la meilleure défense de Serie A avec huit buts concédés, a pris cinq en une seule soirée. Cela faisait trente ans qu’elle n’avait plus pris autant de buts en une seule rencontre.

Si l’international camerounais Zambo Anguissa a été bon et a regulé le milieu de terrain, ce fut la soirée du duo d’attaquant Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Le Nigérian a bafoué la défense de la Juventus, a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. L’autre, le Georgien, a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Zambo Anguissa et Napoli relèguent ainsi Juventus à 10 longueurs et du même coup, les turinois laissent passer devant eux Milan AC, au goal average.

Avec une autre journée avant la fin de la phase aller, Napoli peut dores et déjà célébrer son titre de meilleur club à l’inter saison.