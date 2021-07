Qualif’ LDC : Moumi Ngamaleu et Nsamé au dernier tour

Ça passe pour Young Boys ! Toujours privés de leur buteur vedette Jean-Pierre Nsamé, consigné à l’infirmerie pour cause de blessure, les champions de Suisse ont décroché leur ticket pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Après le nul 0-0 concédé au match aller, Nicolas Moumi Ngamaleu et ses coéquipiers ont notamment dû s’en remettre à Theoson Siebatcheu pour benir à bout du Slovan Bratislava (3-2).

L’international américain d’origine camerounaise a en effet été buteur et passeur décisif, lors de ce match plein de rebondissements. Les Jaunes et noirs ont souffert, mais au final, ils s’imposent devant une équipe slovaque qui elle-aussi, avait à cœur de rester dans la compétition. Les champions de Suisse affrontent au prochain tour, les Roumains du CFR Cluj. Les rencontres auront lieu le 3 août à Cluj et 7 jours plus tard à Bern.