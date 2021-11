Ligue des champions : retour en force pour André Onana

Il aura fallu un penalty pour le gardien international camerounais prendre un but dès la 22e minute (1-0). André Onana a ensuite sorti le grand jeu, multipliant les gestes de classe. Comme sur cette action de Cyle Larin qui décide de frapper au but après avoir reçu une belle passe (30e). Sans le superbe arrêt du gardien camerounais, le ballon aurait terminé sa course dans les filets. Douze minutes plus tard, l’attaquant canadien de Besiktas se repointe. Après avoir reçu une belle passe dans la surface des visiteurs, il place une frappe précise à ras de terre, mais André Onana détourne le ballon au dernier moment (42e). Le Lion indomptable va être moins sollicité durant la seconde période.

Outre André Onana, s’il y a un joueur de l’Ajax qui a vraiment été phénomal, c’est son coéquipier Sébastien Haller. L’attaquant ivoirien a illuminé Istanbul. Pourtant, il était remplaçant au coup d’envoi. Entré à la pause, l’Ivoirien a tout changé. Auteur du but égalisateur (54e), il a permis à son équipe de renverser totalement la situation en signant un deuxième but (69e). Sous son impulsion, l’Ajax, déjà qualifiée pour les 8es de finale, a poursuivi son carton plein avec une cinquième victoire en cinq matches (1-2). Haller lui, est devenu le premier joueur à marquer neuf buts lors de ses cinq premiers matches dans l’histoire de la compétition.