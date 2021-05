Ligue 1 : vainqueur à Brest, Nantes perd Castelleto

La mauvaise nouvelle ? Jean-Charles Castelleto s’est blessé. La bonne ? Le FC Nantes a pris les 3 points sur le terrain de Brest (1-4) dimanche, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1 de France. Ce succès, le deuxième de rang en championnat, permet aux Jaune et Vert d’enchaîner et de poursuivre leur rêve de maintien. Le club est 18e et devance de 2 points seulement Nîmes, le premier relégable.

« Je suis satisfait, heureux et impressionné par la prestation de mes joueurs, a confié l’entraîneur Antoine Kombouaré à nantes.com. On était venu pour gagner et marquer des buts. Mais autant ! Je suis hyper fier de leur performance. On y est pour beaucoup. (...) Savoir que Nîmes a deux points de retard, c’est bien mais pas essentiel. On a des matches à gagner. Il faut prendre des points ». Ce dimanche, le FC Nantes a en effet obtenu sa plus large victoire en Ligue 1 depuis le 5 mai 2019 contre Dijon (3-0).