Ligue 1 : Stéphane Bahoken et Angers encore défaits

Stéphane Bahoken ne marque plus. Et ç’a des répercussions sur les performances de son club. Si l’attaquant international camerounais n’a plus fait bouger les filets depuis le 4 avril dernier, le SCO Angers pour sa part est englué dans une série de sept matchs sans succès en championnat. Ce dimanche, lors de la 34e journée de Ligue 1, le club angevin a concédé une quatrième défaite consécutive face à Monaco (0-1).

Rentré en jeu à la 28e minute, Stéphane Bahoken (6 buts en L1 cette saison) a été totalement muselé par la défense monégasque. L’attaquant camerounais est rarement parvenu à se défaire du marquage. Et lorsqu’il a réussi le faire, le Lion Indomptable de 28 ans a perdu le ballon.