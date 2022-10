Ligue 1 : Ganago buteur, les mégots pour Castelletto

En petite forme ces dernières semaines, Jean-Charles Castelletto était encore remplaçant dimanche avec le FC Nantes qui a pu compter sur un Ignatius Ganago buteur, pour s’imposer devant Brest (4-1), lors de la 11e journée de Ligue 1.

Après 7 matchs sans victoire toutes compétitions confondues (dont 6 défaites), le FC Nantes est enfin reparti de l’avant en renversant Brest (4-1) dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. En petite forme ces dernières semaines, Jean-Charles Castelletto était sur le banc de touche des Canaris à l’entame de la rencontre, tandis qu’Ignatius Ganago était titulaire.

🤳 Pour revoir gratuitement la victoire de nos Jaune et Vert face au @SB29 : rendez-vous sur l'application @FreeLigue1.



𝟰-𝟭 #FCNSB29 — FC Nantes (@FCNantes) October 16, 2022

Menés après un but de Noah Fadiga (18e), les Nantais ont réagi d’abord grâce à Moses Simon (1-1, 35e). Ignatius Ganago inscrivait le but du break une minute plus tard (2-1, 36e), inscrivant au passage son deuxième but de la saison avec le FC Nantes. (36e). Puis Mostafa Mohamed (71e) creusait l’écart. Rentré en jeu à la 84e minute, Jean-Charles Castelletto a eu l’occasion de vivre le but de Moussa Sissoko (88e) sur la pelouse. Les Canaris se relancent.