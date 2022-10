Champions League: Coton Sport va jouer la phase de groupe

Le club champion du Cameroun a validé son ticket pour la phase de groupe de la Champions League Africaine. Cela n’aura pas été facile cependant, même si Coton Sport a pris deux buts d’avance en première période.

Qui d’autre que Souaibou Marou pour donner l’avance aux diens. On jouait la 28e minute. 1-0. Puis, son compère d’attaque, Patient Wassou a inscrit le but du break à la 42e minute. 2-0. Avec deux buts d’avance, il est clair que le sentiment d’urgence allait baissé.

Et c’est l’erreur qu’a commis les champions du Cameroun en titre. Thami Zulu va donner espoir à Royal Leopards FC à la 62e minute. 2-1. Mais Coton Sport est coriace et va tenir le score.

L’exploit est d’autant plus énorme que le club de Garoua a dû passer par les préliminaires. Et les victoires se sont accumulées malgré le fait que les championnats étaient à l’arrêt depuis bien longtemps. Ce club a dû composer avec les carences camerounaises en matière d’organisation. Ils se sont gérés eux-mêmes, ont organisé et livré des matchs amicaux pour se préparer. Et il récolte les fruits.

Pour le tirage au sort, le club camerounais est dans le pot 4. Voici la composition des différents pots: