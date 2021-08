Ligue 1 - ASSE : Moukoudi et Neyou ont déçu face à l’OM

L’Olympique de Marseille a facilement disposé de Saint-Etienne (3-1) ce samedi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Si le succès du club phocéen est le résultat d’un chef d’œuvre collectif, en face, les Verts ont plutôt sombré par moment, à l’image des deux internationaux camerounais de l’effectif de Claude Puel. Le premier à faillir, c’est Harold Moukoudi. Le défenseur central de 23 ans a été un peu moins en difficulté que son binôme Saidou Sow. Mais peut s’en mordre les doigts pour sa sortie ratée sur le premier but (Guendouzi, 23e), laissant ses partenaires livrés à eux-mêmes. « On a fait pas mal d’erreurs ce qui leur a offert des opportunités. On n’a pas su concrétiser dans nos temps forts », a avoué Harold Moukoudi en fin de match.

Au milieu de terrain, Yvan Neyou a encore déçu lui-aussi. Aligné au poste de sentinelle, le Camerounais n’a jamais pesé sur le jeu. Défensivement comme offensivement, il n’a pas apporté ce qui était attendu de lui. Un match à oublier pour les deux Lions Indomptables qui vont prendre part la semaine prochaine aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe nationale du Cameroun.