Auteur d’un clean sheet avec l’Inter Milan mardi face à son club formateur, le FC Barcelone (1-0), André Onana a passé une belle soirée, lors de cette rencontre qui comptait pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions et troisième titularisation pour André Onana. Après les deux buts encaissés en ouverture de la compétition face au Bayern Munich (0-2), le gardien camerounais a pris un peu plus de l’ampleur dans la cage des Nerazzurri.

Excellent lors de la victoire (0-1) sur le terrain de Pizen lors du match suivant, l’ancien portier de l’Ajax Amsterdam a réalisé un second clean Sheet mardi, à l’occasion de la réception du FC Barcelone (1-0). Ce ne sont pourtant pas les tentatives qui ont manqué aux visiteurs. Mais le gardien camerounais était bien en place. Lewandowski et ses coéquipiers n’y ont rien pu faire.

« Comme je l’ai dit avant le match, nous sommes une grande équipe et nous partons toujours sur le terrain pour gagner. Je suis content du travail de l’équipe, ça n’a pas était facile. On a tout donné, on n’a pas gagné par hasard. Le succès était mérité », a déclaré André Onana au micro de Sky Sport. « On a vécu un moment difficile, dit-il encore. C’était important de gagner et on l’a fait. Le monde entier voulait cette victoire de l’Inter, j’espère que ce succès nous donnera la force d’aller de l’avant ».