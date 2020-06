Jean Pierre Nsamé, toujours plus haut

L’international camerounais est décidemment l’un des meilleurs attaquants en Europe. Depuis un peu plus de deux ans, on se demande où et quand il va s’arrêter. Mais le goléador ne fait qu’enfiler des buts. Mal embarqué ce vendredi, Young Boys de Berne a eu besoin de toute l’efficacité du tacticien pour venir à bout du FC Zurich au Stade de Suisse. Menés deux fois au score par un FCZ qui ne méritait très certainement pas la défaite, les Bernois doivent leur salut à l’extraordinaire sang-froid dans le dernier geste du transfuge du Servette FC. Jean-Pierre Nsame a inscrit ses 19e, 20e et 21e buts de l’exercice pour susciter encore davantage l’intérêt d’un club de l’un des cinq grands championnats.