Didier Drogba a été une référence pour Jean-Pierre Nsamé

Je suis très concentré sur mes performances et sur le fait d’aider l’équipe en donnant le meilleur de moi-même ; c’est ce qui compte pour moi. J’aimerais apporter l’état d’esprit que j’ai acquis pendant mes cinq années à Young Boys, où j’ai joué de nombreux matchs européens contre de grandes équipes, et où j’ai appris une éthique de travail et une approche des matchs qui est fonctionnelle pour obtenir des victoires. J’ai déjà constaté le même état d’esprit chez mes nouveaux coéquipiers.

Je suis en train de récupérer grâce à un régime spécialisé, mais je ne suis pas encore à 100% de ma forme. Je suis satisfait des progrès que je fais à cet égard après la blessure, et je pense être sur la bonne voie pour retrouver ma meilleure forme.

Je jouerai à la position que l’entraîneur jugera la plus appropriée pour aider l’équipe. Personnellement, je m’adapterai à n’importe quelle formation, que je joue en tant qu’attaquant solitaire devant ou avec d’autres coéquipiers.

Je crois que l’on peut apprendre quelque chose de chaque attaquant, car chacun d’entre eux possède des qualités spécifiques qui peuvent vous faire progresser en tant que joueur. Duván Zapata de l’Atalanta et Dusan Vlahovic, la nouvelle recrue de la Juventus, sont probablement ceux que j’apprécie le plus en ce moment en Serie A. Si je devais choisir quelques joueurs qui ont été une référence pour moi, je citerais Benzema, Ronaldo, Lewandowski et Didier Drogba."