Pour leur deuxième sortie de la saison en championnat, Georges Mandjeck et ses partenaires du Nea Salamis ont livré un match correcte contre Chloraka (2-1). Un succès qui leur permet de prendre la première place du classement.

Pour son deuxième match avec sa nouvelle équipe, Georges Mandjeck arborait le brassard de capitaine lundi, lors de la réception de Chloraka (2-1). Agressif dans les duels et solide techniquement, le milieu de terrain camerounais a livré une bonne copie dans l’entre jeu en réalisant plusieurs interventions précieuses.

A l’image du Lion indomptable, les joueurs du Nea Salamis n’ont rien lâché. Même à 1 but partout, les Rouges et blancs ont maintenu le pressing. Une attitude qui a payé puisqu’à la 90e minute, Diakité inscrivait le but de la victoire sur une passe de Felipe (2-1). Le club est désormais leader du championnat chypriote, à égalité (6 points) avec l’Aris de Nicolas Nkoulou qui attend toujours de pouvoir disputer sa première.