Christian Bassogog, positif au COVID-19

L’international camerounais a rejoint la Chine le 15 juillet dernier. Telle que le prescrit la réglementation, il est directement passé au confinement automatique de quatorze jours. Mais au cours de cette période, il va s’avérer qu’il est porteur du virus, sans présenter de symptômes. Les autorités sanitaires l’ont pris en charge et il suit les traitements dans la ville de Guangzhou. Et pourtant, il aurait été testé négatif au départ du Cameroun. Ce serait forcément donc lors du trajet Cameroun Chine, entre le 13 et le 15 juillet, qu’il a été infecté ou encore en Chine même lors de sa quarantaine.