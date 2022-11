C3 : l’UEFA accorde un sursis à Ganago, Castelletto et Nantes

Parvenu à terminer deuxième de son groupe en Ligue Europa suite à sa victoire contre l’Olympiakos (2-0) ce jeudi, le FC Nantes peut s’attendre à du très lourd lors des barrages qui l’opposeront à un club reversé de la Ligue des Champions. Mais déjà, l’UEFA annonce une nouvelle mi-figue mi-raisin au club de Jean-Charles Castelletto et Ignatius Ganago.

L’Union Européenne de Football Association (UEFA) vient d’accorder un huis clos partiel avec sursis à Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et le FC Nantes. Même si l’animation à la Beaujoire n’a pas été du goût de l’instance européenne qui a condamné les Canaris ce vendredi à une amende de 20 000 euros pour « l’utilisation de feux d’artifice », lors de la réception de Fribourg (0-4), le 13 octobre dernier, en Ligue Europa.

La fermeture partielle du stade « est suspendue pour une période probatoire de deux ans, à compter de la date de la présente décision », précise un communiqué. Ainsi donc, les Canaris pourront compter sur tous leurs supporters pour le futur match de barrages en Ligue Europa. Arrivés à la deuxième place de leur groupe après leur victoire contre l’Olympiakos (2-0) ce jeudi, Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et le FC Nantes peuvent s’attendre à du lourd lors des barrages qui les opposeront à un club reversé de la Ligue des Champions.

« On est des nains, on est petits, a lancé Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais en conférence de presse. On va continuer à découvrir et apprendre dans cette compétition. La priorité reste le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. Dans le vestiaire, j’entendais les joueurs parler du Barça et de la Juve… On va continuer à rêver ». Rendez-vous lundi pour un tirage au sort.