C’était la première journée de championnat en Arabie Saoudite. Le capitaine des Lions Indomptables démarre sa deuxième saison avec Al Nassr. S’il avait bien entamé ses débuts l’année dernière, des blessures à répétition vont le tenir loin des terrains. Qu’importe, il a réussi à établir et à égaler des records de la Coupe d’Afrique des Nations. Aboubakar Vincent et Al Nassr se sont offert un nouvel entraîneur. Le français Rudi Garcia a emmené dans ses valises le milieu de terrain brésilien Luis Gustavo avec qui il avait remporté le championnat français avec Marseille. Le gardien espagnol David Ospina, qui est passé notamment par Arsenal et Napoli a aussi été transféré.

Pour cette première journée, cette équipe, taillée pour remporter le championnat, ne voulait pas se louper. Et le match débute bien puisque seulement trois minutes après le coup d’envoi, qui d’autre que Aboubakar Vincent pour orienter cette rencontre ? Il donne l’avance à Al Nassr.

Si à partir de là, on s’attendait à une ribambelle de but, Al Wehda va rapidement se réorganiser et marquer le buteur à la culotte.

Malgré le trop plein de possession, le score ne changera pas.

Le lion Indomptable offre donc la première victoire de la saison à Al Nassr.

Aboubakar Vincent célèbre son but contre Al Wehda