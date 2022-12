Lorsqu’un individu démarre une nouvelle aventure amoureuse, en plein dedans, il nage dans le bonheur mais continue de penser à son ex… C’est bien ce qui arrive à Emiliano Martinez, le gardien argentin et à tout le peuple Argentin. Je pense que l’une des grandes grâces venues du ciel cette année est la victoire argentine au Qatar… Les anglophones disent « living in your head, rent free ». Il est clair que Mbappé est omniprésent dans la tête du meilleur gardien du tournoi et de tous ses compatriotes et sympathisants.

Imaginez la défaite de l’Argentine, le racisme bien implanté et médiatisé en Argentine aurait quintuplé. Nos frères noirs y vivant auraient sûrement eu la vie encore plus dure… Pour eux au moins, c’est une grâce que Messi soit champion du monde.

Après que Harry Kane ait raté son deuxième pénalty contre la France, tout le monde a blâmé le coach de n’avoir pas choisi un autre tireur. C’est que jusque là, personne n’avait encore marqué deux penaltys dans un même match de coupe du monde. Cependant, en finale, Mbappé a montré que même dans l’élite du football il y a des niveaux. Il a marqué trois pénaltys contre Martinez, autant qu’il en a encaissé dans les deux séances de tir au but dont il a pris part. Tout ceci ponctué par un but d’anthologie qui continue de réveiller le peuple argentin et les force de se pincer afin de s’assurer q’ils ont vraiment gagné et qu’ils ne vivent pas dans une réalité alternative.

💬 "Il s'est fait dessus"



Après ses attaques envers Kylian Mbappé, Emiliano Martinez se moque d'Aurélien Tchouaméni pic.twitter.com/ahiY7virKx — BFMTV (@BFMTV) December 23, 2022

On dit qu’on ne hait pas les mouilleurs. J’ai grandi avec les noms tels que Aziz Bouderbala, Samuel Okwaraji, Doctor Khumalo… Ces joueurs qui ont terrorisé les lions indomptables indépendamment de l’issue des matchs. Ce que Mbappé vient de faire au peuple argentin, en plus de la gifle de 2018, pourrait faire de lui leur ennemi juré numéro un. Et certainement pire que le Brésil. Celui qui a poussé les supporteurs de River Plate et Boca Juniors à s’embrasser et à se consoler les uns les autres après chacun de ses coups de canon. En deux matches de coupe du monde contre l’Argentine, Kylian Mbappé a inscrit 5 buts, causé un pénalty (qu’il n’a pas tiré) et a vidé les larmes des yeux de Di Maria avant même que la finale ne se termine.

Ce fut le cas avec Pierre Webo, surnommé l’homme d’Abidjan, en 2005. Celui qui força la fermeture des bars ivoiriens à 18h et plongea tout un pays dans un silence de cimetière avec son triplé en éliminatoires de la coupe du monde 2006. La Côte d’Ivoire avait fini par se qualifier après avoir vécu des semaines d’angoisse et de désolation. Je vous assure que tout supporter des Éléphants se rappelle d’Achille Pierre Webo.

Quand je vois tout le mal que les Argentins se donnent pour inclure Mbappé dans leurs célébrations, je ne serai pas surpris que Kylian soit le prénom le plus populaire en Argentine. Désormais et pour toujours, on ne parlera du sacre de 2022 sans mentionner le nom de la Légende Mbappé de Bondy, en France.