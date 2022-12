C’est toujours les plus vulnérables qui écopent. L’une des grandes promesses du Comité Exécutif de la FÉCAFOOT cette saison était très populaire et a reçu des acclamations d’à peu près tout le monde. Le traitement du salaire des joueuses de la Guinness Super League avait été revu à la hausse. Le but à moyen terme était de rendre nos championnats attractifs et empêcher l’exode massif des joueurs vers des destinations exotiques.

Lors du Comité d’Urgence tenue le 8 août 2022, cette résolution prise un mois plus tôt a été modifiée. C’est le Secrétaire Général de l’institution qui a publié un communiqué ce vendredi pour clarifier la situation.

Selon cette note publié à l’intention du Président de la Commission du Statut du Joueur, le SG explique:

« Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’à l’issue des travaux du Comité d’Urgence tenue le 08 août 2022, la résolution N°12 du Comité d’Urgence du 06 juillet 2022 concernant le salaire des joueurs et joueuses des championnats professionnels, a été partiellement modifiée par la résolution N°4 ramenant lesdits salaires initialement prévus de 100 000 (cent mille) FCFA à 50 000(cinquante mille) FCFA pour les joueuses de la Guinness Super League. Le reste sans changement ». Le Secrétaire Général de la FÉCAFOOT

C’est un signal clair du manque de ressources de la Fédération Camerounaise de Football. L’instance n’est donc pas en mesure de tenir à ses promesses. Elle aurait donc revu à la baisse les montants du salaire qu’elle devait verser aux clubs. Et c’est un gros coup pour la qualité de vie des joueurs et des joueuses.