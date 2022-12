Le gardien de l’Inter Milan a pris tout le monde de court ce vendredi. Au lendemain de sa reprise avec son club, André Onana annonce qu’il prend sa retraite internationale.

André Onana met fin à sa carrière internationale. Le gardien de l’Inter Milan ne défendra plus les couleurs de son pays, le Cameroun. La décision est tombée ce vendredi. Mis à l’écart de l’équipe fanion puis exclu à titre provisoire pour des raisons d’indisciplines pendant la Coupe du monde au Qatar, le joueur de 26 ans (34 sélections) a décidé de quitter définitivement la tanière des Lions Indomptables.

Voici l’intégralité du message publié par André Onana

« Je me souviens comment nous vivions les matchs avec toute la famille, seuls les Camerounais peuvent comprendre ce que cela représente de pouvoir un jour jouer pour notre équipe nationale. C’est alors que j’ai commencé à rêver de porter un jour le maillot des Lions Indomptables du Cameroun. Ainsi, après d’interminables heures d’entraînement, d’interminables voyages et beaucoup de persévérance, je peux dire avec fierté que j’ai réalisé mon grand rêve.

Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment. Mon sentiment ne changera jamais. Mon cœur camerounais continuera de battre et où que j’aille, je me battrai toujours pour porter mon pays le plus haut possible.

A présent je vais continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais à chaque match, à suivre et supporter notre équipe de l’extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe.

La Nation d’abord et pour toujours! »