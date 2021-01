Samuel Eto’o a fait une visite remarquée à l’entraînement des Lions A’

Ce jeudi, l’ancien capitaine des lions indomptables a rendu visite à l’équipe nationale des joueurs évoluant au Cameroun. C’était moins de quarante-huit heures avant leur premier match, qui sera en fait le match d’ouverture de la sixième édition du Championnat d’Afrique des nations. Il était question principalement d’encourager les joueurs et à leur rappeler leur devoir et l’attente des supporters. Et comme à son habitude, il a fait son « Samuel Eto’o » en leur rappelant qu’il était le meilleur joueur de sa génération avant de l’étendre, parce qu’il y croyait du fond du coeur. En vidéo...