MTN Elite One : Coton Sport, la descente aux enfers se poursuit

Terrible désillusion pour Coton Sport à l’occasion de la sixième journée du championnat de football professionnel du Cameroun. A l’image de ses contreperformances en Coupe de la CAF (éliminé dès la phase de groupe après 3 nuls et 3 défaites), le club phare du Septentrion est encore passé à côté du sujet ce jeudi face à New Stars de Douala (3-2) au stade Fotso Victor de Bandjoun dans la région de l’Ouest.

Tout avait pourtant si bien commencé. Malgré une grosse envie de son adversaire durant les dix premières minutes, Coton Sport a réussi à contrôler le jeu. Les joueurs entraînés par Souleymanou Aboubakar s’installaient presque dans le camp des Nouvelles étoiles de Douala qui se montraient cependant plus réalistes. Didier Yimga ouvre le score pour New Stars (1-0) dès la 20e minute, mais Patient Wassou égalise très vite (1-1, 24e). Après la pause, les Cotonculteurs encaissent de nouveau (2-1, 73e). Mais à l’image du premier but, la réaction ne tarde pas (2-2, 80e).

Les Blancs et verts croyaient tenir le point du nul, mais leurs espoirs s’évanouissent au temps additionnel, suite à un autre but adverse (90e+3, 3-2). Après ses débuts manqués contre Eding Sport de la Lékié (2-0), Coton Sport concède ainsi sa deuxième défaite de la saison en championnat. Le club compte 2 points et occupe la dernière place dans le groupe B toujours dominé par Eding Sport de la Lékié (16 points).