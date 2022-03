MTN Elite One : Canon explose la Colombe, Eding et Astres brillent

Le Canon tire à boulets rouges. Pas moyen pour la Colombe du Dja-et-Lobo d’esquiver. Face aux Mekok Megonda ce dimanche, à l’occasion de la première journée du championnat MTN Elite One, l’Oiseau du Dja a laissé des plumes. La leçon de football a tourné à l’humiliation en faveur des Canonniers (4-0). Stéphane Nkoue (10e) et Joël Ngon A Tiati (42e) ont trouvé le chemin des filets lors de la première période. Et Eyango Priso (76e) et Kynsley Chinedu (85e) ont remis ça durant le second acte. Avec cette victoire, le Canon démontre clairement qu’il a l’intention de jouer les premiers rôles cette saison. Le club occupe déjà d’ailleurs la première place dans le groupe B.

MTN Elite One (J1) : les résultats

Groupe A

Bamboutos 1-0 PWD Bamenda

New Stars 1-1 OFTA

Eding 3-0 Renaissance

UMS de Loum 1-0 YAFOOT

Avion du Nkam 0-1 Fovu de Baham

Groupe B

Panthère du Ndé 0-2 Stade Renard

Canon de Yaoundé 4-0 Colombe

Fauve Azur 1-1 AS Fortuna

Astres 2-1 Racing

TKC (forfait) 0-3 Union

Apejes 3-2 Djiko FC