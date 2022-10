C’est un autre sacré coup pour les Lions Indomptables. Youssoufa Moukoko, qui est né et a passé son enfance au Cameroun, a été préselectionné avec la NationalMannshaft. Il n’est donc plus disponible pour la sélection nationale du Cameroun.

Il faut dire que ce jeune surdoué, qui a battu tous les records de précocité du football allemand n’avait à vrai dire pas beaucoup de choix.

À titre d’exemple, il est sélectionné pour la première fois avec l’équipe nationale allemande U16 ans le 11 septembre 2017. Il n’avait que 12 ans. Deux jours plus tard, lors de son deuxième match contre le même adversaire, il a inscrit les deux buts de l’Allemagne lors d’une victoire 2-1. L’attention médiatique sur le jeune est alors à son maximum. Pour mieux le gérer, la fédération allemande et la NationalMannshaft décident de le protéger d’une trop grande attention médiatique. Les deux institutions vont décider de ne plus l’utiliser dans les équipes premières temporairement.

Youssoufa Moukoko parmi les 44 préselectionnés allemands

Mais le jeune est dans leur plan depuis belle lurette. Et ce ne sont pas les elucubrations des réseaux sociaux ou des institutions camerounaises qui vont changer la donne.

Avec cette liste des 44 présélectionnés, Youssoufa Moukoko a son destin assuré. Avec l’Allemagne.