Lions indomptables : Toni Conceiçao partira ou partira pas ?

De nombreux Camerounais n’ont pas encore pardonné à Antonio Conceiçao la demi-finale de la CAN perdue aux tirs au but contre l’Egypte (0-0, tab 1-3). Surtout en raison de ses choix tactiques, comme le fait d’avoir préféré deux joueurs fantomatiques à l’instar de Clinton Njie et Christian Bassogog à un Eric-Maxim Choupo-Moting plus expérimenté et plus talentueux. Depuis, beaucoup réclament la tête du technicien portugais. Le refus de jouer de Choupo-Moting lors de la petite finale de la compétition et son grand déballage le même soir n’ont pas arrangé la situation de l’entraîneur.

Les barrages du Mondial décisifs

Doublure de Lewandowski, l’un des meilleurs attaquants au monde, et auteur de 8 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, la situation de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a créé du remous. Aujourd’hui, la question que beaucoup se posent est de savoir si le Cameroun devrait poursuivre l’aventure avec Antonio Conceiçao. Après plusieurs jours de tergiversations, le ministre camerounais des Sports va trancher. Narcisse Mouelle Kombi sera en effet sur les antennes de la télévision nationale, la CRTV ce soir. Seul à avoir décidé du recrutement de Conceiçao en 2019 et sa prolongation en novembre 2021, la sortie du patron des sports camerounais est très attendue.

Selon certaines indiscrétions, Narcisse Mouelle Kombi devrait prononcer le maintien de l’entraîneur portugais à la tête de l’encadrement technique des Lions. Malgré la crise née de certaines frustrations au sein de la tanière, Antonio Conceiçao devrait garder son poste, au moins jusqu’aux barrages du Mondial 2022. Le Cameroun affronte en effet l’Algérie en mars prochain, dans le cadre d’une double confrontation décisive en vue de la Coupe du monde au Qatar. Seule une élimination pourrait conduire au limogeage de l’entraîneur des Lions indomptables. On ne perd rien à attendre.