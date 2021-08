Lions Indomptables : Joël Matip refait parler de lui

« Le cas Matip n’est pas nouveau. L’équipe nationale est ouverte à tous et on ne ferme la porte à personne. Joël Matip ne veut pas venir en équipe nationale. On ne peut pas mettre le nom des joueurs qui ne sont intéressés, sur la liste. Matip joue dans un grand club et c’est un bon joueur, s’il veut venir, la porte est ouverte et on mettra son nom dans la liste », a lâché Antonio Conceiçao.

