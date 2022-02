Le Cameroun souhaite récupérer Anthony Elanga

Manchester United n’est pas le seul à considérer Elanga comme un élément clé du prochain projet. Ses performances en huit matchs de Premier League cette saison, dont un but, n’ont pas laissé indifférent le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, qui a déjà contacté le joueur et son entourage pour jouer en équipe nationale.

Mais comme tout au Cameroun se fait sur la place publique, Camfoot a appris que les discussions auront du mal à aboutir, l’entourage du jeune ne souhaitant pas mettre Anthony dans des situations qui pourraient troubler sa progression, à l’instar de celle de Joel Matip.

Le manque de lisibilité dans la gestion de la sélection nationale semble être un gros souci dans la mesure o u une fois la nationalité sportive changée, rien ne garantit que Elanga, malgré ses performances de haut vol, fera partie des sélections et encore moins jouera uniquement pour ses qualités sur le terrain.

On se souvient que lors de la CAN 2019, des joueurs réguliers en club, tel que Jean-Pierre Nsame, Moumi Ngamaleu, Jérôme Onguéné, et autres avaient été coupés pour des joueurs sans club, ou sans minute de jeu à l’instar de Dawa Tchokonte, Jacques Zoua, Yaya Banana.

Anthony Elanga est né au Cameroun, mais dispose de la nationalité suédoise. Il a joué huit matchs avec les moins de 21 ans suédois et a inscrit sept buts depuis ses débuts en juin 2021.

C’est désormais au joueur de prendre la décision finale, mais la Suède met tout en jeu pour le dissuader de rejoindre la sélection de son pays de naissance.