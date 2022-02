Infrastructures : Olembe aura son Complexe

Malgré l’euphorie de la CAN 2021, Paul Biya n’a pas oublié « son » Complexe Sportif d’Olembe. Aussitôt la compétition terminée, le président de la République du Cameroun a dépêché une délégation conduite par Ferdinand Ngoh Ngoh sur le site de l’infrastructure qui a accueillie des matchs du tournoi remporté dimanche dernier par le Sénégal.

L’équipe menée par le Secrétaire général de la présidence de la République avait pour mission « d’évaluer l’état d’avancement des autres composantes à réaliser, d’identifier les voies de contournement et de dégagement autour du site et d’étudier la faisabilité d’un village olympique ». « Je voudrai rassurer l’opinion sur la continuité des travaux d’achèvement du Complexe d’Olembe conformément à la haute instruction du chef de l’Etat. Il s’agit de relancer les travaux des autres composantes de l’infrastructure afin d’assurer la fonctionnalité et de la disponibilité de l’ensemble du Complexe », a indiqué le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi ce dimanche au micro de la CRTV.

Durant cette mission, les émissaires de Paul Biya « ont rencontré les responsables du quartier pour s’accorder sur la voie de contournement qui devra desservir l’une des entrées du stade. Nous en avons échangé et ils ont engagé les travaux préliminaires », témoigne un riverain cité par Défis Actuels. Notons qu’à terme, le Complexe Sportif d’Olembe doit comprendre à terme, outre le stade de football de 60 000 places assises et ses deux terrains annexes, un gymnase moderne, une piscine olympique, un terrain de tennis, un terrain de handball, un terrain de basket, un terrain de volleyball, un hôtel 4 étoiles et un centre commercial.