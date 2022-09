A propos de l’absence du président de la Fecafoot à la cérémonie marketing de réception du trophée de la coupe du monde. D’autres l’ont dit avant moi , il ne s’agit aucunement d’une initiative de la FIFA. Mais des activités d’un sponsor qui fait la promotion de sa marque. Je pensais que ici les gens avaient plus fréquenté que le président de la Fecafoot et comprenaient donc les enjeux d’une promotion de la marque. Bon sang; vous pensez que l’image de Samuel Eto’o on là pose sur n’importe quel panel ? Coca cola a t’il négocié un contrat avec le président de la Fecafoot? Je finis par comprendre que chaque jour qui se lève, Eto’o vous renvoie à vos cahiers. Le football Camerounais avec Eto’o ne rasera plus les murs. Parceque lui, Eto’o a pris l’engagement de lui redonner toute sa grandeur. A bon entendeur

