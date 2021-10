Fécafoot : Seidou Mbombo Njoya suspendu !

Une session extraordinaire de l’Assemblée générale 2009 de la Fécafoot s’est tenue ce mardi en visioconférence. Selon les organisateurs, des acteurs se revendiquant membres de ladite Assemblée, cette rencontre a été « convoquée par 43 membres sur les 73 que compte ladite assemblée, soit plus de la moitié des membres légitimes, conformément aux dispositions de l’article 30 des statuts de la Fécafoot adoptés le 16 mai 2012 ». Et d’ajouter que « le quorum prévu à l’article 25 alinéa 1 des Statuts de la Fécafoot étant largement atteint avec la présence de 48 membres sur 73, les travaux ont pu valablement se dérouler ».

Ainsi donc, les membres présents et représentés ont pris plusieurs résolutions « à l’unanimité ». La première, c’est le retrait de « toute compétence » à « Seidou Mbombo Njoya et aux membres du Comité Exécutif élus le 12 décembre 2018 et dont l’élection a été annulée par la sentence » du Tribunal Arbitral du Sport du 15 janvier 2021, « compte tenu du fait que le point 235 de ladite sentence n’est pas une décision mais une simple suggestion de la Formation arbitrale », lit-on dans le document qui sanctionne les travaux.

Revoilà le sénateur Albert Mbida

La deuxième décision prise ce mardi porte sur la suspension du Comité exécutif intérimaire de la Fécafoot, « de toute activité en relation avec le football pour une durée de cinq ans ». Les personnalités rassemblées en visioconférence déclarent « nulle et de nul effet la décision prise le 13 juillet 2021 par des personnes sans qualité, en violation des sentences de la CCA et du TAS, de modifier les statuts de la Fécafoot ». De même, sont déclarés « nuls et de nul effet les résultats des élections organisées au sein des Ligues départementales de la Fécafoot publiés le 27 septembre 2021 ».

Enfin, il a été décidé de l’élection pour un mandat de six mois, d’un Comité Exécutif Provisoire « chargé de gérer les affaires courantes de la Fécafoot, de réviser les Statuts et le Code électoral de la Fécafoot et d’organiser un processus électoral juste, équitable et transparent ». Ledit Comité est présidé par le sénateur Albert Mbida. Des résolutions qui ressemblent point pour point à d’autres déjà prises au début du mois de mai 2021, et qui jusqu’ici n’avaient eu aucun impact sur le sort du Comité exécutif en place à la Fécafoot.