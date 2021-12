Fécafoot : Samuel Eto’o inspecte le Centre Technique

L’ancienne infrastructure est en rénovation. Deux entreprises employant une cinquantaine d’ingénieurs et ouvriers, sont à pied d’œuvre, pour sortir de terre ce que certains considèrent déjà comme le « Clairefontaine du Cameroun ». Le précdent Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football avait en tête d’en faire une référence en Afrique. C’est ce qui explique la nécessité de redynamiser le site et d’accroître aussi son attractivité commerciale.

La stratégie de l’instance faîtière du football camerounais repose sur trois axes d’action : la structuration d’une offre commerciale attractive ; la communication pour mettre en valeur les notions de performance, de prestige et d’excellence du Centre ; et surtout, la rénovation des infrastructures, pour offrir des conditions d’accueil, de formation et de préparation des compétitions, optimales.

Les travaux de rénovation du Centre technique de la Fécafoot concernent aussi : la réhabilitation de 2 bâtiments existants pour l’hébergement des équipes nationales de jeunes ; l’aménagement l’un local technique et d’un bloc toilettes ; la rénovation de la clôture ; la construction d’une guérite ; l’aménagement des Voies et Réseaux Divers (VRD). Le futur Centre technique de la Fédération Camerounaise de Football c’est bien entendu, d’abord et avant tout, un centre d’entraînement, où les conditions de jeu doivent être parfaites. Ainsi donc, au-delà des bâtiments à construire et à rénover, le site sera également à terme, doté de nouveaux terrains de jeu. Notamment un stade de football, un autre destiné à la pratique du beach soccer, et un terrain de futsal.