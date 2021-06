Fécafoot : l’Assemblée générale de 2009 légitimée

La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) donne finalement raison à Abdouraman Hamadou et compagnie. Statuant dans l’affaire qui oppose le « Comité Provisoire de Gestion » de la Fécafoot mis en place le 2 février 2021 et dirigé par Albert Mbida, au Comité exécutif intérimaire choisi par la FIFA et présidé par Seidou Mbombo Njoya, la Chambre a donné son verdict. L’instance « constate que l’assemblée générale en fonction [à la Fécafoot] est celle élue en 2009 ».

Même si elle ne dit pas expressément que l’équipe dirigeante en place à Tsinga devrait par conséquent libérer les lieux, la décision de la CCA est une victoire pour le camp Albert Mbida. Selon des sources bien renseignées, le sénateur et son think thank ambitionnent de s’appuyer sur cette décision pour retourner au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Objectif : demander la réintégration du Comité exécutif de la Fécafoot élu le 24 mai 2009 avec à sa tête John Begheni Ndeh en l’absence d’Iya Mohammed pour assurer l’intérim, élaborer de nouveaux textes, les faire adopter et organiser un nouveau processus électoral.

Albert Mbida déboute

« Cette fois, apprend-on, le sénateur Albert Mbida devrait rester en retrait et laisser le soin à l’Association des clubs amateurs de porter l’affaire devant le TAS ». La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC a en effet invalidé l’assemblée générale ayant porté Albert Mbida à la tête d’un Comité Provisoire de Gestion de la Fécafoot. N’ayant « pas été régulièrement élu », ce dernier « ne saurait représenter la Fécafoot », dixit la CCA. Parce que « l’Assemblée générale tenue le 2/02/2021 n’a pas été convoqué en conformité avec les dispositions de l’article 30 des Statuts de la Fécafoot ».