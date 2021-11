Elections Fecafoot : au sud-ouest, Samuel Eto’o affirme circuler sans garde de corps

Bien accueilli dans la région par notamment la plupart des délégués qui lui ont promis leur vote, le clan Eto’o au NOSO souhaitait que ce soit l’étincelle qui irradierait sa campagne. Il a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo et des images de lui dans le Sud-Ouest. Dans une de ces vidéos, il affirme : « Au Sud-Ouest sans gardes de corps. Le Cameroun est merveilleux et il est beau ». Sauf que dans une autre image probablement d’une scène qui s’est tenue avec quelques instants de différence, des gros bras l’entourent, et notamment des gendarmes.

Sur les réseaux sociaux, partisans et contradicteurs s’empoignent. Les uns estiment que la vérité n’est jamais proche de l’ancien Pichichi, ce que réfutent les autres, estimant qu’il est libre de se comporter à sa guise.

La suite ici : https://ocamer.com/actualites/samuel-etoo-au-noso-sans-garde-de-corps/144