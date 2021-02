CHAN 2021 : Yannick Ndjeng, exclu de la tanière

On l’accuse de s’être comporté de manière totalement déshonorable. Et un communiqué du Team Press des Lions A’ explique que « le joueur Yannick Njeng des #LionsA’ a été exclu de l’équipe pour indiscipline caractérisée à l’issue de la demi-finale perdue hier contre le Maroc à Limbe. Il a quitté le groupe ce matin sur la demande de l’entraîneur Martin Ndtoungou Mpile ». C’est que Ndjeng, qui est aussi l’unique attaquant de cette sélection à avoir inscrit un but, a été remplacé au cours de la deuxième mi-temps mercredi, à la 50e minute du match. Et il y aurait eu des échauffourées avec le sélectionneur-adjoint David Pagou.