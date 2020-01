CHAN 2020 : la mascotte de la honte

Le Cameroun a dévoilé le 21 décembre ce qui aurait dû être la mascotte du Championnat d’Afrique des Nations 2020. Loin d’une mascotte, c’est une véritable monstruosité qui a été choisie et présentée au public dans un décor abracadabresque. Et son nom de baptême a été changé pour « Tara ». Ce pays regorge quand même d’artistes de renom qui aurait pu dessiner des milliers de mascotte de qualité en quelques heures seulement et les faire produire sans aucun souci.