CAN 2021 : Zinedine Zidane sort de son silence

Au lendemain du premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations, Zinedine Zidane a tenu à féliciter la bande à Sadio Mané. Mais l’ancien international tricolore a également eu une pensée pour l’Egypte d’un Mohamed Salah particulièrement touché par ce second échec personnel en final de la compétition après l’édition de 2017. « 120 minutes intenses de foot et de fair-play. Félicitations au Sénégal et bravo à l’Egypte pour sa prestation », a écrit le Ballon d’or 1998 sur Instagram.

Des mots qui feront chaud au cœur des joueurs des deux équipes. Notamment les Lions de la Teranga. Car s’il venait à prendre en main l’équipe première du PSG comme la rumeur l’annonce des derniers jours, Zinedine Zidane aura notamment l’occasion de retrouver deux des joueurs sacrés dimanche soir : Idrissa Gueye et Abdou Diallo.