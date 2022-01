CAN 2021 : les Comores face à une grande inconnue

Les Comores pourraient affronter le Cameroun, lundi en huitièmes de finale de la CAN, sans gardien de but de métier. Les deux gardiens valides, Ali Ahamada et Moyadh Ousseni, ont été testés positifs au Covid-19 comme 4 autres joueurs et 6 membres du staff. Notamment le sélectionneur Amir Abdou. Du coup, c’est l’entraîneur des gardiens, Jean-Daniel Padovani, qui assuré la conférence de presse.

« Pour trouver le gardien, la première des choses est que cela doit venir d’eux, des joueurs. On a eu des potentiels gardiens. C’est assez cocasse, on en rigole, on préfère le prendre comme ça. Maintenant, on va se battre avec nos valeurs, avec tout ce qui nous a amenés jusqu’ici », a déclaré le technicien. Le choix du joueur qui enfilera les gants n’est pas encore décidé. « Même si on l’avait fait, je ne vous le dirais pas. Parce que si je vous les disais, les adversaires pourraient en tirer des éléments d’analyse, selon son physique par exemple », pour l’entraîneur des gardiens.

Pour lui, les Comores ont déjà une grosse équation à résoudre avant même de descendre dans l’arène lundi. « Entre un amusement de fin d’entraînement et un match officiel, il y a une grande, une énorme différence. Bien entendu, on ne trouvera jamais le gardien parfait. Mais mon rôle est celui-là, choisir le mieux possible », résume Jean-Daniel Padovani.