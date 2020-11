Bras de fer Fecafoot - Ligue : surprise par la décision rapide du TAS, la Fécafoot s’insurge

La fédération camerounaise de football a publié un communiqué de presse ce vendredi dans lequel elle explique avoir « découvert avec stupeur et surprise un message diffusé via le réseau social WhatsApp (...) la publication d’une pseudo ordonnance prétendument rendue publique le même jour par la présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS dans une procédure arbitrale d’appel entre la FECAFOOT et la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) ».