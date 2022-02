Bamlak Tessema, un arbitre comme on aime les voir

Par deux fois il a sifflé des fautes qui menaient au pénalty pour la sélection des Lions de la Téranga. Tout d’abord, lorsque le gardien de but du Burkina Faso, Hervé Koffi, est entré en collision avec le milieu de terrain sénégalais Cheikhou Kouyate dans la surface de réparation, la rapidité de l’action suggérait que le gardien avait raté le ballon et boxé la tête du joueur. Après un appel des arbitres de la VAR, il est allé au visionnement et a annulé sa décision.

Dix secondes avant la pause, Edmond Tapsoba a reçu un carton jaune pour une faute de main et l’arbitre a désigné le point de penalty. Après un autre examen, Tessema a annulé le carton et la décision de penalty.

Les fans de football ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour saluer son arbitrage, louant sa décision d’annuler les pénaltys.

L’un d’eux a posté : « L’arbitre du match Burkina Faso-Sénégal fait un très bon match. Il a pris toutes les décisions importantes et est clairement en charge. C’est rafraîchissant de le voir à la CAN2021 ».

« J’aime bien son style : il est totalement zélé, prompt à sortir ses cartons et à siffler un penalty, et tout aussi prompt à changer d’avis lorsqu’il voit par la VAR qu’il s’est trompé. »Fantastique arbitrage de l’arbitre qui a annulé le carton jaune et le penalty qui avaient été donnés pour le Sénégal", a déclaré un autre fan.

L’histoire de l’arbitrage de de cette CAN 2021 n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. La compétition a donné lieu à 13 expulsions jusqu’à présent, soit autant que les quatre derniers tournois réunis, et lice n’est pas une mince affaire.

On se rappelle que l’arbitre zambien Janny Sikazwe a suscité la controverse lorsqu’il a mis fin au match de la phase de groupe deux fois avant le temps, d’abord à la 85e minute, puis à la 89e minute. Cette bourde a laissé une impression d’incrédulité. Voir un arbitrage aussi magnifique de la part de Tessema mercredi soir réconcilie non seulement les fans, les joueurs et leur staff, mais aussi restitue à la CAN 2021 sa grandeur.