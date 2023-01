Passeur décisif lors de la victoire du Cameroun face au Brésil (1-0), lors du dernier match dans le groupe G de la Coupe du monde, Jérôme Ngom n’a oublié aucune miette de son unique match au Qatar.

Le 2 décembre 2022, le Cameroun est devenue la première nation africaine à battre le Brésil dans une phase finale de Coupe du monde. Si Vincent Aboubakar a inscrit l’unique but de la partie, Jérôme Ngom, le passeur, est l’homme par qui la victoire est venue. Dans un récent entretien avec Sports News Africa, le milieu de Colombe du Sud est revenu sur cette action.

« C’était une occasion difficile. Quand je suis entré en jeu [à la 86e minute], je me suis dit : il faut donner le maximum sur chaque ballon. Sur ma première balle, j’ai essayé un centre au ras du sol. Mais ça n’a pas bien marché. Je me suis promis de faire mieux lors de la prochaine opportunité. J’ai alors multiplié les appels. Puis, Olivier Ntcham m’a donné la balle au pied. J’ai fait un contrôle et j’ai levé la tête pour voir la position de Choupo-Moting et Vincent Aboubakar », a confié Jérôme Ngom au média panafricain.

Ngom : « j’étais fou de joie »

« J’ai vu que Choupo-Moting était un peu en retrait. J’ai alors opté pour un deuxième contrôle qui a donné l’occasion à Vincent Aboubakar de se lancer dans la surface brésilienne. Je décide donc de faire un centre en profondeur. La balle arrive directement sur lui. Dieu merci, il place un coup de tête parfait et envoie la balle au fond des filets [90e+2] », raconte le néo-international camerounais. Et comment a-t-il réagi lorsque la balle a filé au fond des filets ? « J’étais fou de joie, je n’en revenais pas. J’ai couru vers Vincent Aboubakar et on a tous exulté ensemble. C’était un grand soulagement pour tout le monde, d’autant plus que c’était le Brésil en face. Pour moi, la victoire contre le Brésil m’a propulsé au paradis ».